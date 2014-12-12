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货币新闻 | 2014年 12月 12日 星期五 17:40 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑欧元升至27个月高位，逼近瑞士央行上限水准

交易员指出，在1.2009瑞郎水准的欧元买单，以及瑞士央行出手干预的传闻，可能抑制欧元跌势。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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