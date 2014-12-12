全球贵金属：12月11日SPDR黄金持仓增加0.13%，iShares白银持仓不变

日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透12月12日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三增加0. 13%；同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 23,333,519.9 12月11日 23,303,017.3 12月10日 30,502.5 0.13% iShares 342,350,201.7 12月11日 342,350,201.7 12月10日 0.0 0.00% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 王洋)
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价