台湾金融：惠誉称银行业资产品质将维持健全水准，但对中国曝险增加

新西兰金融：央行就银行业资本金规定征求意见
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透台北12月12日 - 评级机构惠誉周五表示，由于台湾银行业获利与放款提存准备增加，吸收损失的能力将进而提升，资产品质将维持健全水准，但对中国曝险的上升将逐渐对银行业的信用水准造成压力。
惠誉新闻稿并指出，随着风险胃纳升高与台币可能升息使利差增加，及手续费收入表现强劲，此皆有助于银行业获利维持高于长期平均水准，预期在2014与2015年间资产报酬率为0.7%，高于2013年的0.6%。
惠誉并称，看好银行业资产品质将维持健全水准，主要基于台湾大致稳健的总体经济表现、对体质稍弱的大型科技业的信用曝险降低与不动产相关贷款成长放缓，然而，中国曝险增加以及已开发经济体与中国的成长持续放缓，仍为台湾银行业潜在的风险。
惠誉认为，整体银行业对中国曝险尚属和缓，在2014年中约占总资产的10%，且曝险主要集中于大陆台商。预期此曝险部位将在2016年提升至总资产的15%，而随着银行扩展陆企授信，该曝险的信用品质将可能弱化。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价
路透香港5月1日 - 澳门4月博彩收入增长16.3%，因新的娱乐场有助于吸引赌客前往澳门。 周一发布的政府数据显示，澳门4月博彩收入为202亿澳门元(25.2亿美元)。 分析师的预测为增长13-17%。(完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)