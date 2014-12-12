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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 18:12 BJT

台湾金融：惠誉称银行业资产品质将维持健全水准，但对中国曝险增加

路透台北12月12日 - 评级机构惠誉周五表示，由于台湾银行业获利与放款提存准备增加，吸收损失的能力将进而提升，资产品质将维持健全水准，但对中国曝险的上升将逐渐对银行业的信用水准造成压力。

惠誉新闻稿并指出，随着风险胃纳升高与台币可能升息使利差增加，及手续费收入表现强劲，此皆有助于银行业获利维持高于长期平均水准，预期在2014与2015年间资产报酬率为0.7%，高于2013年的0.6%。

惠誉并称，看好银行业资产品质将维持健全水准，主要基于台湾大致稳健的总体经济表现、对体质稍弱的大型科技业的信用曝险降低与不动产相关贷款成长放缓，然而，中国曝险增加以及已开发经济体与中国的成长持续放缓，仍为台湾银行业潜在的风险。

惠誉认为，整体银行业对中国曝险尚属和缓，在2014年中约占总资产的10%，且曝险主要集中于大陆台商。预期此曝险部位将在2016年提升至总资产的15%，而随着银行扩展陆企授信，该曝险的信用品质将可能弱化。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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