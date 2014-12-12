卢布汇率：俄罗斯央行周五似已动用7亿美元为卢布护盘--交易员

美国政经：国会谈判代表达成1万亿美元政府拨款协议，料避免政府关门
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透莫斯科12月12日 - 两位交易员称，俄罗斯央行周五可能已动用7亿美元干预汇市，为卢布汇价护盘。
卢布兑美元周五盘初触及新低，尽管俄罗斯央行上日大幅加息以对抗油价持续下跌的影响。0952GMT时，卢布跌幅削减至1.7%，报57.4。
“这肯定是央行推动的...我认为央行出手力守58卢布关卡，短时间内卖出7亿美元，”Vozrozhdenie银行外汇交易主管Alexei Vorobyov说。(完)
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。