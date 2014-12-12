卢布汇率：俄罗斯央行周五似已动用7亿美元为卢布护盘--交易员

路透莫斯科12月12日 - 两位交易员称，俄罗斯央行周五可能已动用7亿美元干预汇市，为卢布汇价护盘。

卢布兑美元周五盘初触及新低，尽管俄罗斯央行上日大幅加息以对抗油价持续下跌的影响。0952GMT时，卢布跌幅削减至1.7%，报57.4。

“这肯定是央行推动的...我认为央行出手力守58卢布关卡，短时间内卖出7亿美元，”Vozrozhdenie银行外汇交易主管Alexei Vorobyov说。(完)