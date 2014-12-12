中国能源：珠海振戎与伊朗续约，2015年原油进口量维持24万桶/日

新西兰金融：央行就银行业资本金规定征求意见
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透北京12月12日 - 两名直接知悉交易的行业主管周五表示，中国国营石油贸易商珠海振戎已经与伊朗国家石油公司(NIOC)续签新约，2015年将买进与今年相同数量的伊朗原油供应。
珠海振戎明年将购买总计1,200万吨伊朗原油，相当于24万桶/日。
“我们已经敲定数字，和今年一样，”一名中国贸易主管称。由于未获授权向媒体透露，这名主管要求匿名。
珠海振戎主要为中石化 代理进口。
中石化为亚洲第六大炼油业者，与NIOC另有一项26.5万桶/日的年度供应合约，主要为原油，但也有一小部分的凝析油。
另一位要求匿名的贸易高层官员表示，根据2012年年初达成的八年协议，这项合约也将自动续约。
今年1-10月中国向伊朗进口原油数量平均为54.7万桶/日，较上年同期增加三分之一。在中国主要石油供应来源中，伊朗石油增速居前。(完) (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价
路透香港5月1日 - 澳门4月博彩收入增长16.3%，因新的娱乐场有助于吸引赌客前往澳门。 周一发布的政府数据显示，澳门4月博彩收入为202亿澳门元(25.2亿美元)。 分析师的预测为增长13-17%。(完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)