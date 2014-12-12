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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 18:04 BJT

香港新股：北汽股份计划在香港IPO中募资14.2亿美元--消息

路透香港12月12日 - 知情人士周五表示，北京汽车股份有限公司IPO-BAC.SS计划在香港首次公开发行(IPO)中筹集约14.2亿美元。德国戴姆勒 持有该公司部分股份。

该人士称，该公司计划发行12.4亿股，每股定价8.90港元。由于定价决定尚未公开，该人士拒绝具名。

该人士称，上述定价并未最终敲定，还可能发生变化。

该定价将略高于招股区间7.60-9.80港元的中间点。基于此，IPO总价值将达到110.3亿港元(14.2亿美元)。

该公司并未立即回复要求置评的电子邮件。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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