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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 18:17 BJT

亚洲橡胶：泰国将动用超过1.8亿美元购买橡胶以支撑价格

路透曼谷12月12日 - 泰国农业部副部长Amnuay Patisse周五表示，该国政府将动用60亿泰铢(1.83亿美元)的缓冲资金，在市场购买橡胶以支撑价格；而在私营企业帮助下，另一档基金将用于支持国内橡胶期货价格。

“政府将由一个缓冲基金动用60亿泰铢，购买所有品种的橡胶。我们目前每天买进约1,000吨，下周开始每天购买3,000吨，”Amnuay表示。

Amnuay本周稍早表示，政府机构Rubber Estate Organisation共有200亿泰铢的资金。上述60亿泰铢是其中的一部分。

他说，泰国政府和七家私人企业已共同出资成立另一个4.2亿泰铢基金，用于支撑泰国农业期货交易所的期胶价格。(完)
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