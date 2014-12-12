更新版 1-中国期市：证监会批准上期所开展原油期货交易，择机确定上市时间

新西兰金融：央行就银行业资本金规定征求意见
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
* 证监会批准原油期货交易
* 择机批准原油期货合约上市挂牌日期
* 建设原油期货国际化交易结算平台 (新增更多细节)
路透北京12月12日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，批准上海期货交易所在其国际能源交易中心开展原油期货交易，将择机批准原油期货合约上市挂牌日期。
他在证监会每周新闻例会上称，证监会将会同各相关部委发布与上市原油期货相关的各项配套政策和管理办法，上海国际能源交易中心和有关各方要全面做好原油期货上市交易的准备工作。根据准备情况，证监会将择机批准挂牌上市原油期货合约的日期。
“作为中国第一个国际化的期货品种，原油期货将建设国际化交易结算平台，全面引入境内外交易者和经纪机构，提升中国期货市场的国际化水平。”他指出。
据邓舸介绍，发展原油期货市场有利于完善中国石油市场体系，促进形成市场化的原油价格机制，有利于稳定石油行业生产经营，助推中国石油流通机制改革。
中国已是世界最大石油进口国，2013年石油进口2.8亿吨，对外依存度达58%，但令人尴尬的是，中国迄今对国际原油价格没有丝毫的定价权和话语权。而原油期货市场的推出，意味着中国在获得国际原油的定价权上又迈出了新的一步。（完） (发稿 林琦/李贺; 审校 张喜良)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价
路透香港5月1日 - 澳门4月博彩收入增长16.3%，因新的娱乐场有助于吸引赌客前往澳门。 周一发布的政府数据显示，澳门4月博彩收入为202亿澳门元(25.2亿美元)。 分析师的预测为增长13-17%。(完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)