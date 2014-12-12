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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 18:25 BJT

国际油市：亚洲380-cst船用燃油升水跌至逾一个月低点，供方降价竞售

路透新加坡12月12日 - 亚洲380-cst船用燃油升水周五连续第二日下
滑，跌至逾一个月低点，交易商称因供应商售价越来越有竞争力。
    
    路透数据显示，380-cst船用燃油较船货价格每吨升水为6.43美元，
较周四下跌0.87美元。
    
    “(现在只比新加坡船货价格高6美元)，的确非常有竞争力，”一码
头交货船用燃油供应商称。
    
    香港船用燃油需求继续持坚，受助于到访附近中国港口的船只的季节
性需求。
    
    不过交易商称，1月燃料油前景仍然黯淡，来自西方的供应料将超过4
00万吨。
    
    此外，中国财政部通知称，自2014年12月13日起，将柴油、航空煤油
和燃料油的消费税在现行单位税额基础上提高0.16元，至1.1元/升。这是
两周内第二次上调。 
    
    台塑石化 周五称，在意外停电后，该公司周四稍晚在产能5
4万桶/日的麦寮炼厂关停又一单元。(完)

  
 (编译 朱晓军；审校 田建华)
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