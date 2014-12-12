国际油市：亚洲380-cst船用燃油升水跌至逾一个月低点，供方降价竞售

新西兰金融：央行就银行业资本金规定征求意见
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透新加坡12月12日 - 亚洲380-cst船用燃油升水周五连续第二日下 滑，跌至逾一个月低点，交易商称因供应商售价越来越有竞争力。 路透数据显示，380-cst船用燃油较船货价格每吨升水为6.43美元， 较周四下跌0.87美元。 “(现在只比新加坡船货价格高6美元)，的确非常有竞争力，”一码 头交货船用燃油供应商称。 香港船用燃油需求继续持坚，受助于到访附近中国港口的船只的季节 性需求。 不过交易商称，1月燃料油前景仍然黯淡，来自西方的供应料将超过4 00万吨。 此外，中国财政部通知称，自2014年12月13日起，将柴油、航空煤油 和燃料油的消费税在现行单位税额基础上提高0.16元，至1.1元/升。这是 两周内第二次上调。 台塑石化 周五称，在意外停电后，该公司周四稍晚在产能5 4万桶/日的麦寮炼厂关停又一单元。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价
路透香港5月1日 - 澳门4月博彩收入增长16.3%，因新的娱乐场有助于吸引赌客前往澳门。 周一发布的政府数据显示，澳门4月博彩收入为202亿澳门元(25.2亿美元)。 分析师的预测为增长13-17%。(完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)