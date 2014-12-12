国际油市：亚洲380-cst船用燃油升水跌至逾一个月低点，供方降价竞售

路透新加坡12月12日 - 亚洲380-cst船用燃油升水周五连续第二日下 滑，跌至逾一个月低点，交易商称因供应商售价越来越有竞争力。 路透数据显示，380-cst船用燃油较船货价格每吨升水为6.43美元， 较周四下跌0.87美元。 “(现在只比新加坡船货价格高6美元)，的确非常有竞争力，”一码 头交货船用燃油供应商称。 香港船用燃油需求继续持坚，受助于到访附近中国港口的船只的季节 性需求。 不过交易商称，1月燃料油前景仍然黯淡，来自西方的供应料将超过4 00万吨。 此外，中国财政部通知称，自2014年12月13日起，将柴油、航空煤油 和燃料油的消费税在现行单位税额基础上提高0.16元，至1.1元/升。这是 两周内第二次上调。 台塑石化 周五称，在意外停电后，该公司周四稍晚在产能5 4万桶/日的麦寮炼厂关停又一单元。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)