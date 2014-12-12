中国证券：在稳定市场预期基础上，将适时适度增加新股供给--证监会

新西兰金融：央行就银行业资本金规定征求意见
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透上海12月12日 - 中国证监会未来将积极推进股票发行注册制改革，在保持每月新股均衡发行、稳定市场预期的基础上，适时适度地增加新股供给。
据证监会新闻发言人邓舸周五介绍，证监会主席肖钢近日在落实中央经济工作会议精神的会议上表示，证监会将建立健全市场相关基础性制度安排，继续引导长期资金入市，督促上市公司履行信息披露义务，严格执行会计准则和财务报告制度，增强持续回报投资者的能力。
肖钢还指出，未来证监会将加强多层次资本市场体系建设，丰富证券交易所产品和层次。继续改革创业板市场，加快完善全国中小企业股份转让系统；规范发展服务小微企业的区域性股权市场，开展股权众筹融资试点。积极发展证券交易所机构间债券市场，加快扩大信贷资产和企业资产证券化业务。 在发展期货市场方面，证监会将适时推出原油期货和股票交易所上市基金（ETF）期权，逐步丰富商品期货、股指期货、股指期权等品种，平稳有序发展金融衍生品。
中国证监会此前曾明确，今年6月至年底将发行约100家新股。6月以来，中国证监会每月下发10-12家首次公开发行（IPO）企业的发行批文，目前已累计下发78家批文。部分投行人士此前预期，明年中国新股发行速度可能加快，估计有200家左右新股发行。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价
路透香港5月1日 - 澳门4月博彩收入增长16.3%，因新的娱乐场有助于吸引赌客前往澳门。 周一发布的政府数据显示，澳门4月博彩收入为202亿澳门元(25.2亿美元)。 分析师的预测为增长13-17%。(完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)