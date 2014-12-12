《中国企业债发行日程表》--12月12日

新西兰金融：央行就银行业资本金规定征求意见
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *山东博兴县 10 7 12/19簿记建档 -- AA- -- 齐鲁证券 鑫达建投开发 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 黔西南州工业 13 7 12/12簿记建档 上限7.53% AA 12/15-12/17 东方花旗证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 乌鲁木齐 10 6 12/15簿记建档 *上限7.50% AA 12/16-12/22 信达证券 国有资产投资(第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 广东路桥 20 15 推迟发行 -- AA+ -- 广州证券 建设发展 (广东交通集团提供担保) 国泰君安证券 ========================================================================================= 吉首华泰国有 8 7 推迟发行 -- AA- -- 财富证券 资产投资管理 (第3-7年末每年还20%本金/以土地使用权担保) ========================================================================================= 国家电网 70 7 推迟发行 -- AAA -- 中信证券
30 15 英大证券等 ========================================================================================= 贵州物资集团 5 7 推迟发行 -- AA -- 银河证券
(附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 上海淀山 13 6 推迟发行 -- AA -- 国金证券 湖新城发展 (第3-6年末每年还25%本金) ========================================================================================= 常州天宁 12 7 推迟发行 -- AA -- 国信证券 建设发展 (第3-7年末每年还20%本金) 东海证券 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 湖南省中小企业 3.22 6 推迟发行 -- AA -- 大通证券 集合债券 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/湖南担保有限责任公司提供担保) =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价
路透香港5月1日 - 澳门4月博彩收入增长16.3%，因新的娱乐场有助于吸引赌客前往澳门。 周一发布的政府数据显示，澳门4月博彩收入为202亿澳门元(25.2亿美元)。 分析师的预测为增长13-17%。(完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)