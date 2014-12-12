欧洲汇市：英镑兑美元跌向15个月低点，此前公布的英国数据令人失望

日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透伦敦12月12日 - 英镑兑美元周五扩大跌势，滑向15个月低点，因更多证据显示英国经济成长正在放缓，这一因素可能将令英国利率更长时间维持在低位。
英国统计局周五公布，10月建筑业产出意外大幅下滑2.2%，远逊于分析师预估的增长0.7%。
英镑兑美元 跌0.2%，至1.5702美元，距周一触及的15个月低点1.5585不远。
欧元兑英镑 涨0.3%，至0.7914英镑，料将创下两周来首次周线上涨。
英国皇家测量师学会(RICS)周四公布的一份调查显示，在截至11月的三个月内，英国房价增幅创一年半以来最低，但计划中的下调房产税举措可能缓和销售低迷的情况。 这一数据显示英国地产市场正在降温。
交易商正在等待下周二将公布的消费者物价指数。(完)
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(编译 于春红; 审校 白云)
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价