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市场报道 | 2014年 12月 12日 星期五 18:45 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元跌向15个月低点，此前公布的英国数据令人失望

路透伦敦12月12日 - 英镑兑美元周五扩大跌势，滑向15个月低点，因更多证据显示英国经济成长正在放缓，这一因素可能将令英国利率更长时间维持在低位。

英国统计局周五公布，10月建筑业产出意外大幅下滑2.2%，远逊于分析师预估的增长0.7%。

英镑兑美元 跌0.2%，至1.5702美元，距周一触及的15个月低点1.5585不远。

欧元兑英镑 涨0.3%，至0.7914英镑，料将创下两周来首次周线上涨。

英国皇家测量师学会(RICS)周四公布的一份调查显示，在截至11月的三个月内，英国房价增幅创一年半以来最低，但计划中的下调房产税举措可能缓和销售低迷的情况。 这一数据显示英国地产市场正在降温。

交易商正在等待下周二将公布的消费者物价指数。(完)

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(编译 于春红; 审校 白云)
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