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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 18:50 BJT

中国外汇：深化资本项目外汇管理改革，强化涉外风险防控--外管局

路透北京12月12日 - 中国国家外汇管理局周五称，完善货物贸易和服务贸易外汇管理，深化资本项目外汇管理改革，提高贸易投资便利化水平，强化涉外经济金融风险防控。

外管局网站新闻稿称，加快外汇管理职能转变，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，为涉外主体创造更好市场竞争环境。积极促进内需和外需平衡、进口和出口平衡、引进外资和对外投资平衡，逐步实现国际收支基本平衡。

同时，强化涉外经济金融风险防控。加快完善跨境资金流动监测预警和风险应对机制，建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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