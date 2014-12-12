中国外汇：深化资本项目外汇管理改革，强化涉外风险防控--外管局

新西兰金融：央行就银行业资本金规定征求意见
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透北京12月12日 - 中国国家外汇管理局周五称，完善货物贸易和服务贸易外汇管理，深化资本项目外汇管理改革，提高贸易投资便利化水平，强化涉外经济金融风险防控。
外管局网站新闻稿称，加快外汇管理职能转变，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，为涉外主体创造更好市场竞争环境。积极促进内需和外需平衡、进口和出口平衡、引进外资和对外投资平衡，逐步实现国际收支基本平衡。
同时，强化涉外经济金融风险防控。加快完善跨境资金流动监测预警和风险应对机制，建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价
路透香港5月1日 - 澳门4月博彩收入增长16.3%，因新的娱乐场有助于吸引赌客前往澳门。 周一发布的政府数据显示，澳门4月博彩收入为202亿澳门元(25.2亿美元)。 分析师的预测为增长13-17%。(完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)