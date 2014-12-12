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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 18:46 BJT

东南亚股市：菲律宾股市创14个月最大涨幅，此前穆迪上调该国主权评级

路透曼谷12月12日 - 菲律宾股市周五录得14个月最大涨幅，收复本
周的多数失地，此前穆迪上调菲律宾的主权债信评级，本地区其他股市亦
从昨日跌势中反弹。
    
    穆迪周四上调菲律宾评级至BAA2，展望稳定，称因该国的债务负担减
少，财政管理有结构性改善。
    
    菲律宾股市 上涨2.2%，创2013年10月以来最大单日涨幅，BDO 
Unibank 和Bank of the Philippine Islands 两支银行
股领涨大盘。穆迪亦上调了四家菲律宾银行的长期评级，包括前述两家银
行。
    
    菲律宾股市指标股指本周收低0.1%。
    
    其他东南亚国家股市的周线大多收低，受能源股的沉重卖压拖累。
    
    印尼股市 小幅收高，但周线下跌0.5%，新加坡海峡时报指数<
.FTSTI>周五收高，周线收低。越南股市 上涨0.7%，周线下跌4.3%
。
    
    泰国股市 下跌0.8%，周线收低5.2%，为1月以来最大周线跌幅
。马来西亚股市 周五跌0.7%，周线下跌0.9%，连续第二周收低。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2013年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   411.42    -0.60   -0.15  
 +5.94   388.37
    新加坡                   3324.13     5.43   +0.16  
 +4.95  3167.43
    马来西亚                  1732.99   -11.58   -0.66  
 -7.18  1866.96
    泰国                      1514.95   -11.86   -0.78  
+16.65  1298.71
    印尼                      5160.43     7.74   +0.15  
+20.74  4274.18
    菲律宾                     7224.21   152.11   +2.15  
+22.66  5889.83
    越南                        553.93     3.82   +0.69  
 +9.77   504.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
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    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         
    
    

 (编译 白云; 审校 于春红)
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