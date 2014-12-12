东南亚股市：菲律宾股市创14个月最大涨幅，此前穆迪上调该国主权评级

路透曼谷12月12日 - 菲律宾股市周五录得14个月最大涨幅，收复本 周的多数失地，此前穆迪上调菲律宾的主权债信评级，本地区其他股市亦 从昨日跌势中反弹。 穆迪周四上调菲律宾评级至BAA2，展望稳定，称因该国的债务负担减 少，财政管理有结构性改善。 菲律宾股市 上涨2.2%，创2013年10月以来最大单日涨幅，BDO Unibank 和Bank of the Philippine Islands 两支银行 股领涨大盘。穆迪亦上调了四家菲律宾银行的长期评级，包括前述两家银 行。 菲律宾股市指标股指本周收低0.1%。 其他东南亚国家股市的周线大多收低，受能源股的沉重卖压拖累。 印尼股市 小幅收高，但周线下跌0.5%，新加坡海峡时报指数< .FTSTI>周五收高，周线收低。越南股市 上涨0.7%，周线下跌4.3% 。 泰国股市 下跌0.8%，周线收低5.2%，为1月以来最大周线跌幅 。马来西亚股市 周五跌0.7%，周线下跌0.9%，连续第二周收低。 涨跌 当日 今 年以来 2013年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 411.42 -0.60 -0.15 +5.94 388.37 新加坡 3324.13 5.43 +0.16 +4.95 3167.43 马来西亚 1732.99 -11.58 -0.66 -7.18 1866.96 泰国 1514.95 -11.86 -0.78 +16.65 1298.71 印尼 5160.43 7.74 +0.15 +20.74 4274.18 菲律宾 7224.21 152.11 +2.15 +22.66 5889.83 越南 553.93 3.82 +0.69 +9.77 504.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 白云; 审校 于春红)