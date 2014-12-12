国际油市：亚洲柴油现货价差略微上涨，因台塑石化一炼厂中断运行

新西兰金融：央行就银行业资本金规定征求意见
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透新加坡12月12日 - 业内消息人士称，指标柴油现货价差周五略 微上涨，此前台湾一大型出口炼厂在未经计划下中断运行。 路透数据显示，含硫500 ppm柴油现货贴水涨0.02美元，至每桶较新 加坡报价贴水0.03美元。 台塑石化周四稍晚意外关闭麦寮炼厂日产8.4万桶柴油的二号渣油流 化催化裂解(RFCC)装置，该公司发言人称此前发生机械故障。 这位发言人称，该装置总计将需要17至21天来关闭、修理及重启。 交易商称，这可能将为柴油裂解价差提供支撑。 另外交易商表示，周五交投清淡，因当前原油价格持续下跌。 他们补充称，印度提供更多现货柴油，亦打压裂解价差。 中国财政部周五宣布，周六(13日)起将再次上调成品油消费税，将汽 油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税提高0.28元，至1.4元/升。发改委 随后宣布，自周六起汽、柴油价格每吨分别降低170元和400元，调整后的 汽、柴油供应价格分别为每吨7,295元和6,000元。 中国今年柴油消费料将下降或持平，因建设及矿业活动低迷。 新加坡现货市场周五没有达成交易。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 白云)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价
路透香港5月1日 - 澳门4月博彩收入增长16.3%，因新的娱乐场有助于吸引赌客前往澳门。 周一发布的政府数据显示，澳门4月博彩收入为202亿澳门元(25.2亿美元)。 分析师的预测为增长13-17%。(完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)