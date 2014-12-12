国际油市：亚洲柴油现货价差略微上涨，因台塑石化一炼厂中断运行

路透新加坡12月12日 - 业内消息人士称，指标柴油现货价差周五略 微上涨，此前台湾一大型出口炼厂在未经计划下中断运行。 路透数据显示，含硫500 ppm柴油现货贴水涨0.02美元，至每桶较新 加坡报价贴水0.03美元。 台塑石化周四稍晚意外关闭麦寮炼厂日产8.4万桶柴油的二号渣油流 化催化裂解(RFCC)装置，该公司发言人称此前发生机械故障。 这位发言人称，该装置总计将需要17至21天来关闭、修理及重启。 交易商称，这可能将为柴油裂解价差提供支撑。 另外交易商表示，周五交投清淡，因当前原油价格持续下跌。 他们补充称，印度提供更多现货柴油，亦打压裂解价差。 中国财政部周五宣布，周六(13日)起将再次上调成品油消费税，将汽 油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税提高0.28元，至1.4元/升。发改委 随后宣布，自周六起汽、柴油价格每吨分别降低170元和400元，调整后的 汽、柴油供应价格分别为每吨7,295元和6,000元。 中国今年柴油消费料将下降或持平，因建设及矿业活动低迷。 新加坡现货市场周五没有达成交易。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 白云)