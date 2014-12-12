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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 19:14 BJT

国际油市：亚洲柴油现货价差略微上涨，因台塑石化一炼厂中断运行

路透新加坡12月12日 - 业内消息人士称，指标柴油现货价差周五略
微上涨，此前台湾一大型出口炼厂在未经计划下中断运行。
    
    路透数据显示，含硫500 ppm柴油现货贴水涨0.02美元，至每桶较新
加坡报价贴水0.03美元。
    
    台塑石化周四稍晚意外关闭麦寮炼厂日产8.4万桶柴油的二号渣油流
化催化裂解(RFCC)装置，该公司发言人称此前发生机械故障。
    
    这位发言人称，该装置总计将需要17至21天来关闭、修理及重启。
    
    交易商称，这可能将为柴油裂解价差提供支撑。
    
    另外交易商表示，周五交投清淡，因当前原油价格持续下跌。
    
    他们补充称，印度提供更多现货柴油，亦打压裂解价差。
    
    中国财政部周五宣布，周六(13日)起将再次上调成品油消费税，将汽
油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税提高0.28元，至1.4元/升。发改委
随后宣布，自周六起汽、柴油价格每吨分别降低170元和400元，调整后的
汽、柴油供应价格分别为每吨7,295元和6,000元。 
    
    中国今年柴油消费料将下降或持平，因建设及矿业活动低迷。
    
    新加坡现货市场周五没有达成交易。(完)
                
   
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 于春红; 审校 白云)
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