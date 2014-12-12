版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 19:30 BJT

标题新闻：日本三大主要港口的铝库存连续第八个月上升，11月底触及纪录高位，因进口增加且国内需求趋疲

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐