美国各类经济指标总览--2014/12/12

新西兰金融：央行就银行业资本金规定征求意见
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
美国劳工部周五公布，美国11月最终需求PPI较上年同期上升1.4%(预估为+1.4%)，扣除食品和能源的最终需求PPI较前 月持平(预估为+0.1%)，10月为上升0.4%。 当前值 前次值 失业率(%) 5.8 (11月) 5.8 (10月修正值) 非农业就业岗位(万) 增32.1 (11月) 增加24.3 (10月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (11月) +0.1 (10月) 消费者物价指数(CPI)(%) 持平 (10月) +0.1 (9月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (10月) +0.1 (9月) 实质所得(%) +0.4 (10月) -0.1 (9月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.2 (11月) +0.2 (10月) 不包括食品和能源PPI(%) 持平 (11月) +0.4 (10月) 国内生产总值(GDP)(%) +3.9 (第三季修正值) +4.6 (第二季) GDP平减指数(%) +1.4 (第三季修正值) +2.1 (第二季) 零售销售(%) +0.7 (11月) ＋0.5 (10月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差434.0 (10月) 逆差436 (9月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第三季) +0.7 (第二季) 工业生产(%) -0.1 (10月) +0.8 (9月修正值) 产能利用率(%) 78.9 (10月) 79.2 (9月修正值) 初请失业金人数(万人) 29.4 (12月6日当周) 29.7 (11月29日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字568 (11月) 赤字1,217 (10月) 领先指标(%) +0.9 (10月) +0.7 (9月修正值) 个人所得(%) +0.2 (10月) +0.2 (9月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (10月) +0.1 (9月) 消费者信贷(亿美元) 增加132.3 (10月) 增加154.4 (9月修正值) 企业库存(%) +0.2 (10月) +0.3 (9月修正值) 建筑支出(%) +1.1 (10月) -0.1 (9月修正值) 消费者信心 88.7 (11月) 94.1 (10月修正值) 房屋开工(万户) 100.9 (10月) 103.8 (9月修正值) 建筑许可(万户) 109.2 (10月修正值) 103.1 (9月) 成屋销售(万户) 526 (10月) 518 (9月修正值) 新屋销售(万户) 45.8 (10月) 45.5 (9月修正值) 工厂订单(%) -0.7 (10月) -0.5 (9月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +0.3 (10月修正值) -0.7 (9月修正值) 供应管理协会非制造业指数 59.3 (11月) 57.1 (10月) 供应管理协会制造业指数 58.7 (11月) 59.0 (10月) 趸售(批发)库存(%) +0.4 (11月) +0.4 (9月修正值) 进口物价(%) -1.5% (11月) -1.2% (10月修正值) 出口物价(%) -1.0% (11月) -0.9% (10月修正值) 单位劳工成本(%) -1.0 (第三季修正值) -3.7 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +2.3 (第三季修正值) +2.9 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字985.1 (第二季) 赤字1,021.1 (第一季修正值)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价
路透香港5月1日 - 澳门4月博彩收入增长16.3%，因新的娱乐场有助于吸引赌客前往澳门。 周一发布的政府数据显示，澳门4月博彩收入为202亿澳门元(25.2亿美元)。 分析师的预测为增长13-17%。(完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)