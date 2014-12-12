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货币新闻 | 2014年 12月 12日 星期五 22:36 BJT

美国热股：百度将投资打车软件Uber，股价盘初下挫

路透12月12日 - 知情消息人士周五称，百度 将投资打车软件Uber Technologies Inc,。

百度股价周五盘初下挫1%，报226.93美元。(完)

(编译 白云; 审校 李军)
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