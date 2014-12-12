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市场报道 | 2014年 12月 12日 星期五 22:34 BJT

美国热股：谷歌拟关闭俄罗斯工程办公室，股价盘初下滑

路透12月12日 - 华尔街日报报导称，谷歌 计划关闭其在俄罗斯的工程办公室，因俄罗斯限制网络自由且通过了一项有关数据处理操作的法律。

另外，科技公司Max Sound Corp 本月在德国对谷歌和YouTube提起诉讼，指控他们侵犯了它的视频流专利。

谷歌股价周五盘初下滑约0.4%，报526.34美元。(完)

(编译 白云; 审校 李军)
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