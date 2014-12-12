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市场报道 | 2014年 12月 12日 星期五 22:38 BJT

美国热股：Adobe将收购Fotolia且季度业绩超预期，股价盘初大涨

路透12月12日 - 制图软件Photoshop开发商Adobe Systems 称，将以8亿美元收购图片素材公司Fotolia，并公布了高于预期的季度营收，因其Creative Cloud软件的订户跳增了28%。

Adobe股价周五盘初涨7.41%，报74.9美元。(完)

(编译 白云; 审校 王丽鑫)
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