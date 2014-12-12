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货币新闻 | 2014年 12月 12日 星期五 22:36 BJT

美国热股：特斯拉中国区总裁易人，股价盘初下跌

路透12月12日 - 美国电动车厂商特斯拉 称，其中国区总裁吴碧瑄(Veronica Wu)已辞职，但没有说明她离开的原因。特斯拉中国充电业务的负责人朱晓彤(Tom Zhu)将接替总裁一职。

特斯拉股价周五盘初跌1.23%，报206.3美元。(完)

(编译 白云; 审校 王丽鑫)
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