重温稿-《焦点》中国11月新增信贷显暖意，但M2增速续降仍需宽松政策支持

* 11月新增信贷超预期，并创历史同期新高

* 受央行“宽松式指导”推动

* M2增速创八个月新低，经济未脱弱势

* 降息效果有限，未来仍需更多宽松政策经济

采写 上海/北京中文新闻部；撰写 边竞

路透上海12月12日 - 中国11月新增人民币贷款明显超预期，并创历史同期新高，显示央行的“宽松式指导”正显效；不过M2增速续降并创八个月来新低，货币创造能力欠缺与当月其他经济数据相呼应，显示实体经济依旧偏弱，未来仍需更多宽松政策扶助。

业内人士指出，以最新的10万亿元全年新增信贷调控目标推算，12月的增量仍有望保持高位，而央行在降息后，通过宽信贷政策，引导资金更多流向实体经济；不过结合目前的经济形势，未来除了定向宽松以窗口指导外，降准及降息政策的出台仍有必要。

“基本上是有指导的，中长期贷款本月增加不少，应该一般都是政府类项目，最后（一个月）贷款还是要冲一冲，”澳新银行中国经济师周浩称。

他谈到，按照央行提出的10万亿的全年新增信贷控制目标，12月还有9,000多亿元的空间，既然央行已经定了调子，最后一个月是有可能冲到9,000亿的。

央行周五公布数据显示，11月新增人民币贷款8,527亿元，远高于此前路透6,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.3%，则低于路透调查中值12.5%，不仅创下八个月来新低，也已连续四个月低于13%的调控目标。

11月社会融资规模为1.15万亿元人民币，比上年同期减少847亿元，比上月多4,656亿元。(浏览具体分项数据，请点选 )

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮表示，11月信贷大幅好于预期，看来此前有关央行提高合意贷款规模的消息不假；而分项看，住户和企业中长期贷款均较上月大幅回升，表明地产放松限贷政策开始见效，企业投资意愿有所加强，不过两项数据在年内均属一般水平，票据融资则升至2,424亿元的两年半新高，有冲量嫌疑。

临近年底，中国央行开始对商业银行信贷进行宽松式指导。两位消息人士周四透露，央行要求全年新增信贷控制在10万亿元人民币以内，最近已大幅调整合意贷款规模；各家银行也已开始行动，加大放款力度。

刘东亮并谈到，11月M2增速继续回落，表明信贷与社融的增长尚未有效转化成货币投放。

最新公布的工业和投资数据继续印证中国经济仍未摆脱下行通道，其中11月工业增加值同比增速创近六年次低，1-11月投资增速更创出近13年来新低。经济前景不容乐观之下，稳增长压力料促使宏观政策进一步放松。

欲浏览中国M2及新增贷款图表，请点选: link.reuters.com/xun63w

**降息效果有限，仍需宽松政策支持**

11月经济数据整体仍疲弱，而在11月22日央行降息后，市场利率水平并未出现有效下行，对助力融资成本降低的效果有限，为进一步激活经济活力，仍需更多宽松政策支持，此次央行宽松式信贷指导即是最新的政策导向。

海通证券宏观团队认为，降息旨在降低实体经济融资成本，而降息之后短期实体经济并未受益，反而是虚拟经济极度火爆，货币放松陷入两难。但考虑到融资回落增加经济下行和通缩风险，货币宽松趋势未变。

尽管政策的大方向不改，不过具体政策工具的选择方面，特别是在降准和降息使用上，市场预期显现分歧。

华宝信托宏观分析师聂文指出，中长期利率在降息之后没有有效下降，目前通胀水平偏低，实际上有通缩的压力，所以需要进一步降息，也需要进一步降准来释放基础货币。

宏源证券宏观团队表示，未来总体延续宽松基调但不排除短期风险，降准短期内或难兑现，春节前仍有降息可能，货币政策将更重视宽信贷，预计央行将更多运用创新工具和依赖国开行通道，以疏通货币政策传导机制，这一过程中不排除阶段性流动性风险。降准短期或难兑现，春节前仍存在降息可能。

兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽则谈到，中央经济会议提出“松紧适度”的说法，未来全面的放松会有，但用起来会比较谨慎，尤其在降息这个工具的使用上。预计明年会有一至两次降息，最早出现在一季度末；降准还是有必要，且在降息之前，春节前后是一个比较可能的时间点。

旨在为明年定调的中国中央经济工作会议周四闭幕。尽管坚持稳中求进的总基调不改，但在继续实施积极财政政策和稳健货币政策的同时，会议亦明确提出，积极的财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。

周浩则预计，接下来降准可能性更大一些，但不一定对经济有很快的拉动作用，不过降准可以向市场传导一个更明确的放松预期；此外，因为最后一个月还有大量的财政存款投放，可能对央行的政策出台时机有所影响。