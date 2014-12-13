中港个股：万科称未来将更积极在港投资，“占领运动”无损信心

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透香港12月13日 - 中国房地产龙头--万科 总裁郁亮周六称，公司在内地的发展已很成熟，所以未来更要慎重一点；但在香港则是初来者，加上看好这市场，所以未来在香港的投资会更积极一些。
他在港出席万科主办的赛跑活动后对记者表示，无论有没有发生“占领运动”，他对香港都很有信心，未来会投放更多精力在香港市场。
“我们一定会加大香港的投资力度，香港这个市场对中国是如此独特，也如此重要，所以未来一定会把更多精力放在香港。”他说。
近年在香港的土地招标方面，不时见到万科的身影，周五截标的九龙鲤鱼门住宅土地，万科亦有透过在港子公司入标。而去年，万科与新世界发展 合作投得西铁荃湾西站六区物业发展项目，其后将之注入旗下万科置业 。
被问到有没有设定在港投资目标时，郁亮称，公司从来不对外透露目标，但有机会的话都会积极参与投标。
“香港任何时候对我来说都是很好的时机。”他说。
持续两个多月的占领运动，随着规模最大的中环金钟占领区被清场后，已渐近尾声。郁亮认为，香港是多元社会，应该容许不同意见表达，并认为此事不会影响香港的繁荣稳定。
被问到内地政策有所放松加上减息等效应，明年内地房地产市场会否比今年转好时，他表示，目前很难预测，虽然上海、北京等一线城市的市况似乎不错，但很多其他城市的去库存压力仍然很大。
“全国平均13个月库存，压力蛮大的，最好是低于10个月库存才是比较正常水平。”他称。
他还指出，目前内地的地价没有明显下调，发展商不敢拿地，怕拿了卖不出去赚不到钱。此外，目前行业在进行整合，未来会看到更多的合作而比较少看到并购。（完） (记者 梁慧仪；审校 张喜良)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%