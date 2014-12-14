重温稿-中港个股：建行拟非公开发行6亿股境内优先股，募资不超600亿元

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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路透上海12月13日 - 按市值计中国第二大银行--建设银行 周五稍晚公告其境内非公开发行优先股发行预案，拟发行不超过6亿股境内优先股，募集不超过600亿元人民币，用于补充该行的其他一级资本。
刊登在上海证券交易所的公告称，优先股的发行对象为符合法律规定的合格投资者，每次发行对象不得超过二百人，将采取非公开发行的方式，将按照程序一次或分次发行。
其优先股拟采用可分阶段调整的票面股息率，采用非累积股息支付方式；另外，建行亦设置了强制转股条款，其初始强制转股价格为每股5.20元。
此次发行方案尚需建行股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议审议通过，并报银监会批准和证监会核准。
四大国有商业银行中，其余三家皆已先后发行境内或境外优先股，其中农业银行 首个在国内完成了400亿元优先股发行方案。(完)
浏览公告详情，请点击上证所网站 here (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。