重温稿-中国经济：在广东、天津和福建特定区域再设三个自由贸易园区--国务院

路透北京12月12日 - 中国国务院总理李克强周五主持召开国务院常务会议，部署推广上海自贸试验区试点经验，加快制定完善负面清单，在广东、天津和福建特定区域再设三个自由贸易园区；并再取消和下放108项主要涉及投资、经营、就业等的审批事项。

中国政府网引述会议称，要深化上海自贸试验区改革开放，进一步压缩负面清单，在服务业和先进制造业等领域再推出一批扩大开放举措，并将部分开放措施辐射到浦东新区。

除涉及法律修订等事项外，在全国推广包括投资、贸易、金融、服务业开放和事中事后监管等方面的28项改革试点经验，在全国其他海关特殊监管区域推广六项海关监管和检验检疫制度创新措施。

同时，依托现有新区、园区，在广东、天津、福建特定区域再设三个自由贸易园区，以上海自贸试验区试点内容为主体，结合地方特点，充实新的试点内容。会议要求抓紧制定新设自贸园区具体方案，并提请全国人大常委会授权调整实施相关法律规定。

会议还要求，将电信业务经营许可、道路货运经营许可证核发等26项工商登记前置审批改为后置审批，进一步降低市场准入门槛，以壮大市场主体力量。