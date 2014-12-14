重温稿-中港个股：证监会将对中信证券融资类业务进行现场检查--消息

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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路透上海12月13日 - 在中国证监会确认近期将对部分券商融资业务进行现场检查后，据路透周六获得的相关文件材料，中信证券 已收到现场检查通知书，证监会证券基金机构监管部将组织证监局等对中信证券的融资类业务进行现场检查。
材料显示，相关检查将于12月15日-21日进行，将对中信证券今年1月1日-11月30日期间的融资融券、股票质押回购、约定购回式证券交易、具有融资功能的柜台市场收益互换等融资类业务开展情况和股票期权业务准备情况进行现场检查。
截至发稿前，路透暂未能联系到中信证券相关人士对此置评。
证监会周五表示，按照今年证券公司现场检查工作统一安排，将启动四季度现场检查工作，将对部分证券公司融资类业务进行检查。
路透周四已援引三位券商业消息人士称，证监会下周将派工作组对部分券商的融资业务进行检查。虽然该项动作被监管层视为常规检查，但业内大多人士认为这是对券商融资业务的一次清理整顿。
据中国证券金融股份公司的数据，截止周三，沪深两市融资融券余额为9,359.73亿元人民币，市场平均担保比例为244.12%；业内认为总体尚处于安全边际内。（完） (发稿 毕晓雯；审校 张喜良)
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