中国经济：第三次经济普查可能会将2013年GDP总量上修5-10%--研究机构

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透上海12月13日 - 中国国家统计局本月底有望公布全国第三次经济普查结果。研究机构Rhodium认为，根据其测算，在采取新核算体系后，中国有可能会对2013年GDP(国内生产总值)总量向上修正5%-10%；随着经济基数提高，中国只有进行更深入的结构调整和自由化，才能保持经济增长。
刊登在该机构网站上的报告称，根据2013年目前官方数据计算，上修10%意味着中国当年经济体量将增加9,180亿美元。中国经济如果未来到2020年都保持6%-7%增长，经济总量10年间也要额外增长数十万亿元人民币。因此中国更有必要加速改革来保持经济合理增长。
中国一线投行中金公司宏观经济研究组本周亦发布报告指出，第三次全国经济普查结果有望在本月公布，由于采用新的核算体系及对服务业的普查，近几年中国国内生产总值（GDP）增速有望上调，预计修订后去年中国GDP总量提高8-10%。
Rhodium还在其报告中指出，对美国来说，此次普查结果意味着，如果其他都保持相同，随着GDP基数增长10%，中国很快有望和美国在名义GDP规模上达到同等规模。
国家统计局相关数据显示，2013年中国GDP规模为568,845亿元人民币。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%