《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月12日

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 37.32 +0.42 +1.12 1149379
搜狐 47.82 +0.37 +0.78 324321
网易 99.45 -1.33 -1.32 340986
百度 229.32 +0.09 +0.04 2553053
台湾
台湾积体电路 21.97 -0.17 -0.77 2270133
联电 2.16 +0.01 +0.47 43379
日月光 6.19 +0.13 +2.15 274751
硅品精密 7.29 -0.19 -2.54 478078
和信超媒体 0.96 -0.02 -2.45 42050
友达 4.60 -0.09 -1.92 76698
中华电信 29.18 -0.24 -0.82 21224
台湾国际航电 52.38 -0.90 -1.69 1553447
香港
中国移动 57.75 -0.65 -1.11 170734
中国联通 13.55 -0.26 -1.88 86716
中国电信 55.80 -1.88 -3.26 17616
中芯国际 4.81 -0.05 -1.03 21750
电讯盈科 6.98 +0.11 +1.58 398
(完)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。