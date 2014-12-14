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亚洲 | 2014年 12月 14日 星期日 09:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.32 +0.42 +1.12 1149379

搜狐 47.82 +0.37 +0.78 324321

网易 99.45 -1.33 -1.32 340986

百度 229.32 +0.09 +0.04 2553053

台湾

台湾积体电路 21.97 -0.17 -0.77 2270133

联电 2.16 +0.01 +0.47 43379

日月光 6.19 +0.13 +2.15 274751

硅品精密 7.29 -0.19 -2.54 478078

和信超媒体 0.96 -0.02 -2.45 42050

友达 4.60 -0.09 -1.92 76698

中华电信 29.18 -0.24 -0.82 21224

台湾国际航电 52.38 -0.90 -1.69 1553447

香港

中国移动 57.75 -0.65 -1.11 170734

中国联通 13.55 -0.26 -1.88 86716

中国电信 55.80 -1.88 -3.26 17616

中芯国际 4.81 -0.05 -1.03 21750

电讯盈科 6.98 +0.11 +1.58 398

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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