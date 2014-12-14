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债券 | 2014年 12月 14日 星期日 09:26 BJT

美国政经：参议院领导人达成协议，将就支出议案举行投票

路透华盛顿12月13日 - 美国参议院共和党和民主党领袖达成协议，周六将就1.1万亿美元的支出议案举行投票。该议案若获通过，将化解政府关门的威胁。

参院一位民主党领导人助理称，有关措施的三轮投票的首轮投票将在一小时内举行。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)
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