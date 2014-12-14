全球汇市：最近一周美元投机性净多仓降至10月底以来最低--CFTC/路透

路透纽约12月12日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的 数据，最近一周汇市投机客进一步减持美元净多头仓位，规模降至约六周 最低。 12月9日止当周，美元净多仓减少超过50亿美元，至421.9亿美元，为 10月底以来最低位，此前一周为473.8亿美元。 不过本周也是美元多仓连续第10周触及至少400亿美元，表明市场继 续对美元持正面态度。 本周美元从近几个月的强劲涨势中大幅回落，反映出投资者在年底最 后两个礼拜即将到来之际对美元涨势进行盘整。美元指数 本周周线 收低，录得八个月最大周线跌幅。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 12月9日当周 前一周 多头仓位 38,067 41,530 空头仓 142,203 152,690 净仓位 -104,136 -111,160 欧元(125,000欧元为1口) 12月9日当周 前一周 多头仓位 58,306 57,272 空头仓位 195,218 216,551 净仓位 -136,912 -159,279 英镑(62,500英镑为1口) 12月9日当周 前一周 多头仓位 37,695 38,556 空头仓位 61,297 69,570 净仓位 -23,602 -31,014 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 12月9日当周 前一周 多头仓位 8,971 8,628 空头仓位 31,068 31,550 净仓位 -22,097 -22,922 加元(100,000加元为1口) 12月9日当周 前一周 多头仓位 33,406 28,533 空头仓位 47,768 46,922 净仓位 -14,362 -18,389 澳元(100,000澳元为1口) 12月9日当周 前一周 多头仓位 17,378 13,565 空头仓位 62,391 54,675 净仓位 -45,013 -41,110 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 12月9日当周 前一周 多头仓位 9,786 9,272 空头仓位 12,081 10,952 净仓位 -2,295 -1,680(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 白云; 审校 徐文焰)