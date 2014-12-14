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亚洲 | 2014年 12月 14日 星期日 10:30 BJT

全球汇市：最近一周美元投机性净多仓降至10月底以来最低--CFTC/路透

路透纽约12月12日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的
数据，最近一周汇市投机客进一步减持美元净多头仓位，规模降至约六周
最低。
    
    12月9日止当周，美元净多仓减少超过50亿美元，至421.9亿美元，为
10月底以来最低位，此前一周为473.8亿美元。
    
    不过本周也是美元多仓连续第10周触及至少400亿美元，表明市场继
续对美元持正面态度。
    
    本周美元从近几个月的强劲涨势中大幅回落，反映出投资者在年底最
后两个礼拜即将到来之际对美元涨势进行盘整。美元指数 本周周线
收低，录得八个月最大周线跌幅。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。    
   
    日圆(12,500,000日圆为1口)
                12月9日当周         前一周
    多头仓位       38,067            41,530
    空头仓        142,203           152,690
    净仓位       -104,136          -111,160
    
    欧元(125,000欧元为1口)
                 12月9日当周        前一周
    多头仓位       58,306            57,272
    空头仓位      195,218           216,551
    净仓位       -136,912          -159,279
    
    英镑(62,500英镑为1口)
                 12月9日当周        前一周
    多头仓位        37,695           38,556
    空头仓位        61,297           69,570
    净仓位         -23,602          -31,014

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
                 12月9日当周        前一周
    多头仓位         8,971            8,628
    空头仓位        31,068           31,550
    净仓位         -22,097          -22,922
    
    加元(100,000加元为1口)
                 12月9日当周        前一周
    多头仓位        33,406           28,533
    空头仓位        47,768           46,922
    净仓位         -14,362          -18,389

    澳元(100,000澳元为1口)
                 12月9日当周        前一周
    多头仓位        17,378           13,565
    空头仓位        62,391           54,675
    净仓位         -45,013          -41,110
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
                 12月9日当周        前一周
    多头仓位         9,786            9,272
    空头仓位        12,081           10,952
    净仓位        　-2,295           -1,680(完)
        全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
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 (编译 白云; 审校 徐文焰)
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