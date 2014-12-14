更新版 1-法国评级：惠誉将法国评级调降至“AA”，称其政府预算节省措施不足

美国数据：3月小型企业借贷迟滞，企业主对投资保持谨慎--PayNet
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
(新增细节)
路透12月12日 - 惠誉评级周五将法国债信评级从AA+调降至AA，称该国修改后的减赤目标不足以避免评级调降。
惠誉指出，法国政府的预算节省措施不足以改变惠誉对法国“政府债务发展状况”的预测。
惠誉10月曾表示，“欧盟执委会发表对法国2015年预算案的意见后，在该国公共债务状况没有出现实质改善的情况下，它有可能将该国评级调降一个级距。”
在投资者对评级调降已有所预期的情况下，法国10年期公债 收益率周五触及纪录低点0.891%，因市场希望欧洲央行将很快开始购买主权债以刺激经济成长。
惠誉指出，法国经济前景疲弱，今年的经济增长率预计将低于欧元区的平均增长水平，“为四年来首次”。
惠誉称，法国的长期评级展望为稳定。(完) (编译 白云; 审校 徐文焰)
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。