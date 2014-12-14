《美股一周展望》美联储声明措辞受关注，修改与否股市都将振荡

路透纽约12月12日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策委员会下周将举行今年的最后一次会议，所有投资者都在想“他们会不会改变措辞呢？”

市场在最近几周一直紧盯美联储官员言论，以寻找任何蛛丝马迹来判断，该央行是否将修改政策会议后声明中，有关将在多长时间内保持近零指标利率的措辞。

一些人士预期，美联储为近零利率水准设定时间框架时，将去除“相当长时期”的措辞，或许代之以“保持耐心”的说法，就像在2004-2005年货币政策紧缩周期之前那样。

但油价下挫令这一观点面临考验。油价走跌已经拉低通胀预期，并导致美股标准普尔指数 录得八周以来的首次周线下跌。通胀率下降的预期可能会阻止美联储改变当前的政策立场。

高盛、花旗和美银美林本周的客户报告提到了有关美联储去除该措辞的预期，他们基本上都认为无论联储内部的争论有多么激烈，都很有可能删除该措辞。

“他们将删除这一说法，我认为(联储主席叶伦)不会只因为能源市场出现的动荡而保留它，”富国银行私人银行的地区投资总监Sean McCarthy指出。

“所有其他的数据都很不错，不管是建筑业数据、ISM数据，还是她最关心的就业数据。”

确实，美联储官员最近的讲话中也暗示可能调整措辞。高盛在报告中认为“广泛使用‘保持耐心’这一说法”预示着“一些与会者更倾向于修改目前的措辞。”

外界围绕美联储行动的看法无法达成一致，基本上决定了无论联邦公开市场委员会(FOMC)周三发表什么样的声明，股市都将大幅振荡，就像以往联储宣布政策决定时的表现一样。

美银美林报告称，“目标将是缓和市场的反应。美联储不打算预示政策将有根本性转变。我们预期叶伦在记者会上也将强调这一点。”

FOMC将于周二和周三开会，并在周三1900GMT发表声明和预估，半小时后叶伦将举行记者会。

市场正在消化未来几年经济将进入通胀下滑阶段的预期。据Tradeweb和路透数据，五年期通胀保值公债(TIPS) 与普通五年期公债 的利差周五降至1.16个百分点，为近四年半低位，该利差用于衡量短期通胀预估。

“目前没有提前采取行动防范通胀的压力，因为几乎不存在通胀，”摩根大通私人银行的全球投资分析师Terry DuFrene表示。

叶伦被外界视为政策立场过于温和，加之欧元区、日本和中国的经济数据疲软，都加剧了美国经济放缓的风险。