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债券 | 2014年 12月 14日 星期日 10:39 BJT

美国政经：参议院投票同意推动1.1万亿美元的政府支出议案

路透12月13日 - 美国参议院周六晚间投票同意推动1.1万亿美元的政府融资议案，为最终就这项大规模支出计划举行投票扫清道路。

这份长达1,603页的议案将为多数联邦机构在2015年9月之前的支出计划提供资金。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)
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