《独家新闻》凯雷和华平组成的PE财团在洽购评级机构DBRS--消息

路透12月12日 - 据知情消息人士透露，凯雷投资集团(Carlyle Group) 和华平投资集团组成的私募股权(PE)财团正在就以逾5亿美元收购债信评级机构DBRS进行深入谈判。

消息人士周五称，在本周提交最后确定的收购要约后，凯雷和华平迄今为止在对DBRS的竞标中处于领先地位，加拿大私募股权投资公司Birch Hill Equity Partners Management Inc也进行了投标。

该消息人士提醒指出，DBRS尚未给予任何一家竞标方排他性授权，最后结果仍存在变数。一位消息人士称，凯雷和华平之所以能领先，部分原因在于他们的业务遍布全球，能帮助DBRS进一步向国际扩张。

消息人士要求匿名，因为相关谈判保密。

凯雷、华平和DBRS均拒绝置评。Birch Hill尚未回覆记者征求意见的要求。

DBRS是全球第四大债信评级机构。前三大机构分别是标准普尔、穆迪和惠誉。(完)