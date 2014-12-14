《独家新闻》凯雷和华平组成的PE财团在洽购评级机构DBRS--消息

美国数据：3月小型企业借贷迟滞，企业主对投资保持谨慎--PayNet
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透12月12日 - 据知情消息人士透露，凯雷投资集团(Carlyle Group) 和华平投资集团组成的私募股权(PE)财团正在就以逾5亿美元收购债信评级机构DBRS进行深入谈判。
消息人士周五称，在本周提交最后确定的收购要约后，凯雷和华平迄今为止在对DBRS的竞标中处于领先地位，加拿大私募股权投资公司Birch Hill Equity Partners Management Inc也进行了投标。
该消息人士提醒指出，DBRS尚未给予任何一家竞标方排他性授权，最后结果仍存在变数。一位消息人士称，凯雷和华平之所以能领先，部分原因在于他们的业务遍布全球，能帮助DBRS进一步向国际扩张。
消息人士要求匿名，因为相关谈判保密。
凯雷、华平和DBRS均拒绝置评。Birch Hill尚未回覆记者征求意见的要求。
DBRS是全球第四大债信评级机构。前三大机构分别是标准普尔、穆迪和惠誉。(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。