美国政经：国会批准1.1万亿美元的支出议案，化解了政府关门威胁

美国数据：3月小型企业借贷迟滞，企业主对投资保持谨慎--PayNet
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透华盛顿12月13日 - 美国参议院周六通过1.1万亿美元的支出议案，化解了政府关门的威胁，并确保了多数联邦机构2015年9月前的资金来源。
这项融资方案克服了部分民主党和共和党人企图阻止它通过的障碍。该议案现在将提交给总统奥巴马，将之签署成为法律。(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。