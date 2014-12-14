全球经济：IMF将讨论甩开美国推进投票权改革--总裁拉加德

路透华盛顿12月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示，该机构已经准备好在没有美国参与的情况下，讨论推进投票机制改革。此次改革将给予新兴市场成员国更大的投票权。

IMF成员国在奥巴马政府的强力支持下，在2010年就所谓的配额改革达成一致，但美国国会迄今未批准相关的调整方案。

目前相关措施仍未获得批准，而美国议员即将开始年底的休假，这意味着美国将错过20国集团(G20)设下的最后行动期限。

“我已经向美国当局表达了我的失望之情，希望他们继续努力加快批准进程，”拉加德在声明中表示。

“根据成员国的要求，我们将开始讨论推进配额与管理改革的替代方案，确保IMF有充分的资源。我们将从2015年1月执委会会议开始，”她说。

已经达成一致的改革措施将把IMF手中的资源增加一倍，并将更大的投票权分配给巴西、俄罗斯、印度、中国和南非等国家。改革措施还将调整IMF理事会的构成，弱化西欧国家对该机构的控制。