全球经济：IMF将讨论甩开美国推进投票权改革--总裁拉加德

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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路透华盛顿12月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示，该机构已经准备好在没有美国参与的情况下，讨论推进投票机制改革。此次改革将给予新兴市场成员国更大的投票权。
IMF成员国在奥巴马政府的强力支持下，在2010年就所谓的配额改革达成一致，但美国国会迄今未批准相关的调整方案。
目前相关措施仍未获得批准，而美国议员即将开始年底的休假，这意味着美国将错过20国集团(G20)设下的最后行动期限。
“我已经向美国当局表达了我的失望之情，希望他们继续努力加快批准进程，”拉加德在声明中表示。
“根据成员国的要求，我们将开始讨论推进配额与管理改革的替代方案，确保IMF有充分的资源。我们将从2015年1月执委会会议开始，”她说。
已经达成一致的改革措施将把IMF手中的资源增加一倍，并将更大的投票权分配给巴西、俄罗斯、印度、中国和南非等国家。改革措施还将调整IMF理事会的构成，弱化西欧国家对该机构的控制。
鉴于美国是IMF的控股股东，目前还不清楚IMF会如何在美国不参与的情况下推进改革；不过有几项临时措施至少可以部分达成管理改革的目标。(完)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
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