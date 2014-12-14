CFTC报告：CBOT玉米期货12月9日持仓报告(表)

美国热股：Twitter与彭博合作推出流媒体新闻服务，股价盘初大涨
路透5月1日 - 据华尔街日报周日报导，Twitter在与彭博合作，在Twitter上推出全天24小时的流媒体电视新闻服务。
路透12月12日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年12月9日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,209,237口)
437,486 171,874 132,032 527,936 664,078 1097454 967,984 111,783 241,253
较12月2日变动(未平仓合约：增加17,071口)
12,660 -12,813 -6,972 1,338 39,631 7,026 19,846 10,045 -2,775
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
36.2 14.2 10.9 43.7 54.9 90.8 80.0 9.2 20.0
各类交易商数量(总计为711家)
151 141 150 195 339 438 564(完)
(整理 徐文焰；审校 白云)
路透5月1日 - 据华尔街日报周日报导，Twitter在与彭博合作，在Twitter上推出全天24小时的流媒体电视新闻服务。
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