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市场报道 | 2014年 12月 14日 星期日 15:57 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货12月9日持仓报告(表)

路透12月12日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年12月9日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,209,237口)

437,486 171,874 132,032 527,936 664,078 1097454 967,984 111,783 241,253

较12月2日变动(未平仓合约：增加17,071口)

12,660 -12,813 -6,972 1,338 39,631 7,026 19,846 10,045 -2,775

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.2 14.2 10.9 43.7 54.9 90.8 80.0 9.2 20.0

各类交易商数量(总计为711家)

151 141 150 195 339 438 564(完)

(整理 徐文焰；审校 白云)
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