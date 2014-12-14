CFTC报告：COMEX期铜12月9日持仓报告(表)

美国热股：Twitter与彭博合作推出流媒体新闻服务，股价盘初大涨
路透5月1日 - 据华尔街日报周日报导，Twitter在与彭博合作，在Twitter上推出全天24小时的流媒体电视新闻服务。
路透12月12日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年12月9日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(152,267口)
47,171 80,129 8,867 84,548 40,338 140,586 129,334 11,681 22,933
较12月2日变动(未平仓合约：减少6,994口)
-3,575 -4,799 114 -3,307 -934 -6,768 -5,619 -226 -1,375
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.0 52.6 5.8 55.5 26.5 92.3 84.9 7.7 15.1
各类交易商数量(总计为239家)
57 117 45 47 41 130 182(完) (整理 徐文焰；审校 白云)
路透5月1日 - 据华尔街日报周日报导，Twitter在与彭博合作，在Twitter上推出全天24小时的流媒体电视新闻服务。
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