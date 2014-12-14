CFTC报告：NYMEX原油期货12月9日持仓报告(表)

美国热股：Twitter与彭博合作推出流媒体新闻服务，股价盘初大涨
路透5月1日 - 据华尔街日报周日报导，Twitter在与彭博合作，在Twitter上推出全天24小时的流媒体电视新闻服务。
路透12月12日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年12月9日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,445,093口)
413,755 151,979 494,424 464,774 732,606 1372953 1379009 72,140 66,084
较12月2日变动(未平仓合约：增加5,439口)
5,037 8,257 -8,824 6,568 4,454 2,781 3,887 2,658 1,552
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.6 10.5 34.2 32.2 50.7 95.0 95.4 5.0 4.6
各类交易商数量(总计为323家)
100 100 139 87 97 267 274 (完) (整理 徐文焰；审校 白云)
路透5月1日 - 据华尔街日报周日报导，Twitter在与彭博合作，在Twitter上推出全天24小时的流媒体电视新闻服务。
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