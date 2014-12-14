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市场报道 | 2014年 12月 14日 星期日 15:56 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货12月9日持仓报告(表)

路透12月12日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年12月9日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(693,400口)

181,818 159,316 117,637 345,579 293,465 645,034 570,418 48,366 122,982

较12月2日变动(未平仓合约：增加17,649口)

8,035 -13,037 13,622 -6,594 21,066 15,063 21,651 2,586 -4,002

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.2 23.0 17.0 49.8 42.3 93.0 82.3 7.0 17.7

各类交易商数量(总计为616家)

　 147 201 198 147 204 418 514 (完) (整理 徐文焰；审校 白云)
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