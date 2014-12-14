《全球主要央行会议预告》--2014年12月-2015年12月

以下为全球主要央行在2014年12月至2015年12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。

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美国联邦公开市场委员会(FOMC)

2014年

12月16日至17日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

12月17日－美联储FOMC宣布利率决定。

2015年

1月27日至1月28日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

1月28日 - 美联储FOMC宣布利率决定。

3月17日至3月18日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

3月18日 - 美联储FOMC宣布利率决定。

4月28日至4月29日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

4月29日 - 美联储FOMC宣布利率决定。

6月16日至6月17日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

6月17日 - 美联储FOMC宣布利率决定。

7月28日至7月29日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

7月29日 - 美联储FOMC宣布利率决定。

9月16日至9月17日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

9月17日 - 美联储FOMC宣布利率决定。

10月27日至10月28日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

10月28日 - 美联储FOMC宣布利率决定。

12月15日至12月16日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。

12月16日 - 美联储FOMC宣布利率决定。

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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福

12月17日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月18日)。

2015年

1月7日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

1月22日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

2月4日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

2月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

3月5日(塞浦路斯)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

3月18日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至3月19日)。

4月1日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

4月15日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

5月6日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

5月20日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

6月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

6月17日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至6月18日)。

7月1日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

7月16日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

8月5日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

9月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

9月16日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至9月17日)。

10月7日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

10月22日(马耳他)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

11月4日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

11月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

12月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

12月16日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月17日)。

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英国央行

2015年

1月7日－货币政策会议(至1月8日)。

2月4日－货币政策会议(至2月5日)。

3月4日－货币政策会议(至3月5日)。

4月8日－货币政策会议(至4月9日)。

5月8日－货币政策会议(5月11日周一继续开会)。

6月3日－货币政策会议(至6月4日)。

7月8日－货币政策会议(至7月9日)。

8月5日－货币政策会议(至8月6日)。

9月9日－货币政策会议(至9月10日)。

10月7日－货币政策会议(至10月8日)。

11月4日－货币政策会议(至11月5日)。

12月9日－货币政策会议(至12月10日)。

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日本央行

12月18日－日本央行货币政策会议(至12月19日)。

2015年

1月20日－日本央行货币政策会议(至1月21日)。

2月17日－日本央行货币政策会议(至2月18日)。

3月16日－日本央行货币政策会议(至3月17日)。

4月 7日－日本央行货币政策会议(至4月8日)。

4月30日－日本央行货币政策会议。

5月21日－日本央行货币政策会议(至5月22日)。

6月18日－日本央行货币政策会议(至6月19日)。

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加拿大央行

2015年

1月21日－公布指标利率决定和货币政策报告。

3月 4日－公布指标利率决定。

4月15日－公布指标利率决定和货币政策报告。

5月27日－公布指标利率决定。

7月15日－公布指标利率决定和货币政策报告。

9月 9日－公布指标利率决定。

10月21日－公布指标利率决定和货币政策报告。

12月 2日－公布指标利率决定。

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瑞士央行

2015年

3月19日 - 货币政策评估

6月18日 - 货币政策评估

9月17日 - 货币政策评估

12月10日 - 货币政策评估

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澳洲央行

2015年

2月3日－召开利率会议。

3月3日－召开利率会议。

4月7日－召开利率会议。

5月5日－召开利率会议。

6月2日－召开利率会议。

7月7日－召开利率会议。

8月4日－召开利率会议。

9月1日－召开利率会议。

10月6日－召开利率会议。

11月3日－召开利率会议。

12月1日－召开利率会议。

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新西兰央行

2015年

1月29日－公布指标利率。

3月12日－公布货币政策声明和指标利率。

4月30日－公布指标利率。

6月11日－公布货币政策声明和指标利率。

7月23日－公布指标利率。

9月10日－公布货币政策声明和指标利率。

10月29日－公布指标利率。

12月10日－公布货币政策声明和指标利率。

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瑞典央行

12月15日－召开货币政策会议(至12月16日)。

12月16日－公布利率决定。

2015年

2月11日－召开货币政策会议(至2月12日)。

2月12日－公布利率决定。

4月28日－召开货币政策会议(至4月29日)。

4月29日－公布利率决定。

7月 1日－召开货币政策会议(至7月 2日)。

7月 2日－公布利率决定。

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挪威央行

2015年

3月19日－货币政策会议。

6月18日－货币政策会议。

9月24日－货币政策会议。

12月17日－货币政策会议。

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台湾

台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。

具体会议日期将在开会前几天公布。

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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)