欧洲政经：德拉吉将敦促各国领导推进改革，配合欧洲央行刺激举措

路透12月14日 - 欧洲央行总裁德拉吉预计将在下周的峰会上直言不讳地对欧洲领导人表态，称处于困境的经济体需要进行改革，否则恐将令雄心勃勃的货币刺激举措效果不彰。

随着该央行越来越接近印钞来购买政府债券，德拉吉也愈发担忧法国和意大利等国拖拖拉拉的改革进程。他担心这种局面将会削弱所谓量化宽松(QE)政策对经济的长期提振效果。

熟悉欧洲央行想法的人士称，德拉吉将在12月18日的峰会上敦促法国总统奥朗德与意大利总理伦齐等领导人加快改革，并缩减支出。

相比之下，他希望德国总理梅克尔加大基建投资力度并促进内需。

然而法国的小心翼翼、意大利经济的脆弱性以及希腊大选的不确定性，意味着德拉吉可能无法在政治面取得“变革性”成果，从而迫使他不顾一切地推进QE以避免经济陷入通缩螺旋。

欧洲央行购债行动可能会短暂提振信心，但德拉吉深信，除非各国作出更多约束性承诺以改革就业或税收方面的规定，否则他的努力从长期来看将只是徒劳。