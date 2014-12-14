重发-澳洲经济：政府需削减预算，以缓冲贸易条件下滑对经济的冲击--国库部长

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路透佩斯12月14日 - 澳洲国库部长霍基周日称，该国将采取预算举措，来缓冲贸易条件出现逾50年来最大幅度下跌对经济带来的冲击；政府倾向于公布大幅减少服务与支出。

澳洲政府周一预计将公布降低预算措施，与年中经济展望一同发布。展望中将反映大宗商品价格近几个月大跌给澳洲经济带来的沉重打击。

“若我们不用预算手段来吸收贸易条件骤降的冲击，那么澳洲将流失工作岗位，经济将不再繁荣，”霍基对记者称。

“今年预计的贸易条件下滑幅度是1959年有记录以来的最大，”他说。

霍基表示，今年澳洲经济增长率料为2.5%，之后几年可望升至3%；未来失业率可能升至“略微”高于5月预估的水平。