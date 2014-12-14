《一周经济焦点》美联储思考调整措辞时机，欧盟峰会聚焦经济增长

上周欧洲央行面临的开始印钞并购买主权债的压力进一步加大，因为银行对其提供的低息贷款兴趣平平。

欧洲央行今年向银行提供了4,000亿欧元贷款，但银行只接受了其中大约一半。表明银行对作为欧元区经济支柱的小企业发放贷款信心不足。

欧洲央行决策者已经暗示央行有可能最快在1月开始印钞，但以德国为首的少数国家反对这么做，他们担心印钞将会导致债务负担已然沉重的国家更加不计后果地去借款。

“德拉吉有七个礼拜的时间去统一大家的意见。我不认为他能在圣诞节前完成这件事，”BNP Paribas Fortis的首席策略师Philippe Gijsels。“我们很有可能要到明年才看到央行有所行动。”

希腊议会周三举行了总统选举的首轮投票，提醒大家欧元区债务危机还没有完全消除。第三轮和最后一轮投票预计将在12月29日进行。

如果希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)提名的候选人没有获得规定的五分之三赞同票，将会触发议会选举；民调显示在后一种情况下，反对金援的左翼激进联盟党很有可能胜出。

萨马拉斯周四警告指出，如果他的政府垮台，希腊有重新深陷债务危机的“灾难性”风险，他的这番言论推动希腊股市和债市大跌。

不过，虽然希腊10年期公债收益率涨逾9%，短期公债收益率还要更高，但10年期意大利公债收益率周五只有约2%，同档西班牙公债收益率略更低于2%。

欧洲央行有可能采取QE的前景意味着这回情形与2010-2012年不一样，不像当年担心危机蔓延至其他欧盟成员国的恐慌情绪很高。欧洲央行总裁在2012年曾经承诺将“竭尽所能”来挽救欧元。