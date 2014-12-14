国际油市：OPEC秘书长巴德里称，油价跌势已超出符合基本面的程度

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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路透迪拜12月14日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周日称，油价的跌势已超出符合市场基本面的程度。
巴德里在迪拜参加一次活动时补充指出，11月OPEC会议作出不减产的决定，没有在具体针对任何一个国家。
“基本面不应导致这么大的价格跌幅。有人说这个决定是在针对美国和页岩油。所有这些说法都不对。还有人认为是在针对伊朗和俄罗斯，这也不对。”(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。