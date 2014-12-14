国际油市：OPEC秘书长巴德里称，油价跌势已超出符合基本面的程度

路透迪拜12月14日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周日称，油价的跌势已超出符合市场基本面的程度。

巴德里在迪拜参加一次活动时补充指出，11月OPEC会议作出不减产的决定，没有在具体针对任何一个国家。

“基本面不应导致这么大的价格跌幅。有人说这个决定是在针对美国和页岩油。所有这些说法都不对。还有人认为是在针对伊朗和俄罗斯，这也不对。”(完)