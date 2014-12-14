国际油市：OPEC未设定油价目标，建议海湾国家增加石油投资--巴德里

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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路透迪拜12月14日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周日称，尽管油价触及五年低点，但他认为海湾国家应该继续投资石油勘探和生产，以防止未来油价急速上涨。
这是巴德里自上月OPEC会议召开以来首次发表公开言论，他称，OPEC没有为原油设定目标价格。
他在迪拜一场活动上讲话时还称，他认为美国将继续依赖中东原油很多年。
OPEC上个月决定维持产量上限不变。(完) (编译 白云; 审校 徐文焰)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。