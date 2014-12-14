日本政治：安倍晋三执政联盟赢得众议院三分之二席位--出口民调

标题新闻：沙特阿美下调6月售给亚洲客户的所有品级原油官方售价-消息人士
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路透东京12月14日 - 媒体出口民调显示，日本首相安倍晋三在周日的选举中赢得了巨大胜利。安倍将此次选举视为对其经济刺激政策的公投。
出口民调显示，执政联盟将赢得众议院475席中的三分之二席位，但安倍所属的自民党未能取得这样的“绝对多数”优势。
现年60岁的安倍提前两年进行选举，希望其推行的“安倍经济学”策略，即超宽松货币政策、财政刺激和结构性改革能获得新的民意支持。此前安倍决定推迟原定于明年实施的消费税上调，因担心此举将破坏本就摇摇欲坠的经济复苏。
安倍此次胜利似乎可以归功于极低的投票率。分析师称，安倍可能利用此次大胜推进痛苦的经济改革，但也可能把更多精力放在保守派的议事日程上面，其中包括修改和平宪法，以放松对军队的限制。(完)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。