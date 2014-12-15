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货币新闻 | 2014年 12月 15日 星期一 08:06 BJT

表格：日本12月大型制造业景气判断指数为正12--央行短观调查

路透12月15日 - 日本央行周一公布备受关注的短观季度调查报告，
细节如下(括弧内为路透调查预测中值): 
 
                        2014年12月    2015年3月   2014年9月 
    -----------------------------------------------------
    制造业
         --大型          +12 (+13)    +9 (+14)       +13
         --中型           +7          +1              +5
         --小型           +1 ( -3)    -5 ( -2)        -1
    非制造业
         --大型          +16 (+12)   +15 (+14)       +13
         --中型           +7          +4              +7
         --小型           -1 ( -1)    -4 ( -4)         0
    -----------------------------------------------------    
    
    
                       2014/15年
                       12月调查
    资本支出
         所有企业         +5.5
          大型企业        +8.9
           制造业        +11.4
           非制造业       +7.6
         中型企业         +5.2
           制造业        +19.6
           非制造业       -2.6
         小型企业         -6.7
           制造业         +7.9
           非制造业      -13.2
    
    经常性获利
         所有企业        -0.3
          大型企业       +1.6
           制造业        +0.4
           非制造业      +2.7
         中型企业        -4.9
           制造业        -3.3
           非制造业      -5.8
         小型企业        -3.7
           制造业        +4.2
           非制造业      -6.4
    受访的10,312家企业中，有2,260家为大型企业。调查时间为11月12
日至12月12日。
    参看相关细节，可点选日本央行网站，网址为
(here)
    参看日本数据相关新闻，请点选 (完)
  
 (编译 王颖；审校 张涛)
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