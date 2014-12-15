表格：日本12月大型制造业景气判断指数为正12--央行短观调查

路透12月15日 - 日本央行周一公布备受关注的短观季度调查报告， 细节如下(括弧内为路透调查预测中值): 2014年12月 2015年3月 2014年9月 ----------------------------------------------------- 制造业 --大型 +12 (+13) +9 (+14) +13 --中型 +7 +1 +5 --小型 +1 ( -3) -5 ( -2) -1 非制造业 --大型 +16 (+12) +15 (+14) +13 --中型 +7 +4 +7 --小型 -1 ( -1) -4 ( -4) 0 ----------------------------------------------------- 2014/15年 12月调查 资本支出 所有企业 +5.5 大型企业 +8.9 制造业 +11.4 非制造业 +7.6 中型企业 +5.2 制造业 +19.6 非制造业 -2.6 小型企业 -6.7 制造业 +7.9 非制造业 -13.2 经常性获利 所有企业 -0.3 大型企业 +1.6 制造业 +0.4 非制造业 +2.7 中型企业 -4.9 制造业 -3.3 非制造业 -5.8 小型企业 -3.7 制造业 +4.2 非制造业 -6.4 受访的10,312家企业中，有2,260家为大型企业。调查时间为11月12 日至12月12日。 参看相关细节，可点选日本央行网站，网址为 (here) 参看日本数据相关新闻，请点选 (完) (编译 王颖；审校 张涛)