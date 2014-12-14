《焦点》安倍政府众院选举大获全胜，但投票率创下纪录低点

自民党所领导的执政联盟获胜，将令安倍明年9月续任党魁的道路更加顺遂，使其继续执政至2018年的可能性大增，有望成为日本罕见长期执政旳首相。

在野民主党得票数不到选前部份人士预测的80席，多因对于2009-2012年该党执政时政策反覆、内斗及三年三任首相的景况，选民仍记忆犹新。

据NHK报导，民主党党魁海江田万里则落选；许多党员批评其缺乏政策魅力。该党表现跛脚，令外界更加担忧日本将回复数十年来一党独大的局面。

安倍可能将注意力由经济面，转至保守性的议题，其中包括修改和平宪法等。(完)