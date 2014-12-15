金砖国家：12月12日股汇市收盘纵览

路透12月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月12日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.81%，收报938.41点。

中国股市：沪综指震荡收升，经济数据欠佳致场内观望气氛升温

香港股市：小幅收低，因担心美联储或及早加息

中国汇市：人民币宽幅震荡后小幅收升，短期贬值走势或近尾声

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巴西股市：巴西股市跌幅在拉丁美洲国家居首，因原油大跌和中国经济引发全球投资人担忧，令本已因巴西国家石油公司(Petrobras)腐败丑闻发酵而受挫的国内市场雪上加霜。Bovespa指数 收盘下跌3.73%，报48,001.98点。

拉美汇市：巴西雷亚尔触及2005年来低位，因油价和中国经济引发担忧

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南非股市：连两天下跌，受英美铂金 等矿业股跌势拖累。指标Top-40绩优股指数 跌0.09%至42,400点；综合指数 跌0.14%，至48,043点。

南非汇市：兰特兑美元创六年新低，在标普确认南非评等后收复部分失地

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印度股市：指标BSE指数在过去六个交易日里有五天下跌，并录得三年来最高周线跌幅，因布兰特油价跌破每桶63美元之后，原油出口商股价持续下跌。指标BSE股指 收跌0.9%，报27,350.68点；当周收低3.9%，为2011年12月以来最差一周表现。NSE指数 跌0.8%，收报8,224.10点；当周收低3.7%，为7月中以来最高周线跌幅。

印度汇市：印度卢比录得逾四个月来最高周线跌幅，追随当地股市下跌和美元走势，因油价重挫引发人们对全球经济的担忧。印度卢比兑美元 收在62.29/30，盘中一度触及2月6日以来最低水平62.5050；周四收于62.33/34。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌3.01%，报799.180点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌3.22%，报432.99点。